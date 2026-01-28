Dove è stato girato Una Nuova Vita i luoghi tra Trentino e Dolomiti della nuova serie di Canale 5

Questa sera su Canale 5 arriva “Una nuova vita”, la serie con Anna Valle. Le riprese sono state fatte tra i paesaggi del Trentino e delle Dolomiti, con scene che mostrano boschi, montagne e borghi antichi. La serie promette di portare gli spettatori in un mondo di natura e tradizioni, tra scenari che lasciano senza fiato.

Arriva stasera su Canale 5 Una nuova vita, la serie con Anna Valle ambientata nei suggestivi panorami del Trentino e delle Dolomiti, tra scorci naturali e borghi alpini storici.🔗 Leggi su Fanpage.it

Una Nuova Vita, stasera su Canale 5. La seguirete Anna Valle e Daniele Pecci sono i protagonisti della nuova fiction Mediaset in 4 puntate. Un thriller che mette al centro anche il tema del riscatto. Una coppia di attori che potrebbe davvero sorprenderci facebook

