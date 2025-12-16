Inchiesta Doppia Curva | la sentenza svela il ruolo mafioso della Curva Nord interista la motivazione

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta Doppia Curva ha portato alla luce il ruolo mafioso della Curva Nord dell'Inter. La recente sentenza rivela dettagli sconvolgenti sulle attività illecite e l'influenza criminale all'interno del settore ultras, evidenziando un legame tra il mondo del calcio e la criminalità organizzata.

inchiesta doppia curva la sentenza svela il ruolo mafioso della curva nord interista la motivazione

© Calcionews24.com - Inchiesta Doppia Curva: la sentenza svela il ruolo mafioso della Curva Nord interista, la motivazione

Inchiesta Doppia Curva: spuntano le motivazioni della sentenza che svela il ruolo mafioso della Curva Nord. I dettagli Dalle motivazioni della sentenza sul maxi blitz “Doppia Curva” emergono dettagli inquietanti. L’operazione, condotta da Polizia e Guardia di Finanza nel settembre 2024, ha smantellato i vertici del tifo organizzato milanese. Secondo la GUP di Milano Rossana . Calcionews24.com

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Inchiesta doppia curva, presidio ultras in attesa di sentenza

Video Inchiesta doppia curva, presidio ultras in attesa di sentenza

inchiesta doppia curva sentenzaInchiesta Doppia Curva: la sentenza svela il ruolo mafioso della Curva Nord interista, la motivazione - Inchiesta Doppia Curva: spuntano le motivazioni della sentenza che svela il ruolo mafioso della Curva Nord. calcionews24.com

inchiesta doppia curva sentenzaPagina 2 | “L’Inter agevolava gli ultrà”, spuntano i nomi: le motivazioni della sentenza Doppia Curva - Nelle quasi 300 pagine la gup parla di “sudditanza” verso la Curva Nord e indica ruoli e nomi interni al club: nessuno di loro, però, è finito indagato ... tuttosport.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.