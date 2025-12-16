Inchiesta Doppia Curva | la sentenza svela il ruolo mafioso della Curva Nord interista la motivazione

L'inchiesta Doppia Curva ha portato alla luce il ruolo mafioso della Curva Nord dell'Inter. La recente sentenza rivela dettagli sconvolgenti sulle attività illecite e l'influenza criminale all'interno del settore ultras, evidenziando un legame tra il mondo del calcio e la criminalità organizzata.

© Calcionews24.com - Inchiesta Doppia Curva: la sentenza svela il ruolo mafioso della Curva Nord interista, la motivazione Inchiesta Doppia Curva: spuntano le motivazioni della sentenza che svela il ruolo mafioso della Curva Nord. I dettagli Dalle motivazioni della sentenza sul maxi blitz “Doppia Curva” emergono dettagli inquietanti. L’operazione, condotta da Polizia e Guardia di Finanza nel settembre 2024, ha smantellato i vertici del tifo organizzato milanese. Secondo la GUP di Milano Rossana . Calcionews24.com Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Inchiesta doppia curva, presidio ultras in attesa di sentenza Video Inchiesta doppia curva, presidio ultras in attesa di sentenza Video Inchiesta doppia curva, presidio ultras in attesa di sentenza Inchiesta Doppia Curva: la sentenza svela il ruolo mafioso della Curva Nord interista, la motivazione - Inchiesta Doppia Curva: spuntano le motivazioni della sentenza che svela il ruolo mafioso della Curva Nord. calcionews24.com

Pagina 2 | “L’Inter agevolava gli ultrà”, spuntano i nomi: le motivazioni della sentenza Doppia Curva - Nelle quasi 300 pagine la gup parla di “sudditanza” verso la Curva Nord e indica ruoli e nomi interni al club: nessuno di loro, però, è finito indagato ... tuttosport.com

Il gip Angelo Zizzari ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 35enne e la 26enne finiti nei guai quattro giorni fa per detenzione ai fini di spaccio. L’episodio a Presicce-Acquarica e la doppia inchiesta. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.