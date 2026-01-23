La città ha la sua nuova centenaria | grande festa per Prudenzia Notarnicola

A Ceglie Messapica, mercoledì 21 gennaio 2026, si è tenuta una cerimonia per celebrare i 100 anni di Prudenzia Notarnicola. La giornata ha rappresentato un momento di riconoscimento e affetto per una figura di lunga presenza nella comunità locale, sottolineando il valore della memoria e della tradizione. Un’occasione per condividere un traguardo importante, nel rispetto della sobrietà e dell’affetto che la contraddistinguono.

CEGLIE MESSAPICA – Una giornata di grande festa quella di mercoledì scorso, 21 gennaio 2026, a Ceglie Messapica, che ha celebrato i 100 anni della signora Prudenzia Notarnicola. La neo centenaria ha festeggiato questo straordinario traguardo circondata dall'affetto di familiari e amici, in.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Grande festa per Antea, l’ultima centenaria del 2025: “La sua storia racconta la nostra identità”Antea Muratori, ultima centenaria di Pesaro nel 2025, ha compiuto 100 anni il 21 dicembre.

Un’altra centenaria in città. Festa per Rosaria Maria Natoli. Riconoscimento dal ComuneA Sansepolcro si celebra un’altra cittadina centenaria.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: FIAB sta con Bologna. Pieno supporto all'amministrazione dopo la sentenza del TAR. Basta con le ideologie: la città 30 salva vite - FIAB; Pescara Fortis sulla vicenda del concorso in Comune: La città ha perso fiducia; Il TAR ha annullato il provvedimento che istituiva la città 30 a Bologna; Nessuno sa quanti abitanti ha la Groenlandia, ma è un numero incredibile per l'isola più grande del mondo.

Il TAR ha annullato il provvedimento che istituiva la città 30 a BolognaIl tribunale amministrativo regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento con cui il comune di Bologna aveva abbassato i limiti di velocità a 30 chilometri orari su tutte le strade ... ilpost.it

Bologna Città 30: il TAR annulla la misura. Stop al limite dei 30 km/h?Il tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna cancella il Piano del traffico urbano. Ecco il motivo ... msn.com

Asfalto nuovo, città nuova: partiti i lavori nel centro urbano Abbiamo iniziato l’asfaltatura delle strade del centro cittadino: un primo passo concreto di un intervento più ampio che continuerà, strada dopo strada, su tutto il territorio comunale. Contestualmente - facebook.com facebook