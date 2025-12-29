Grande festa per Antea l’ultima centenaria del 2025 | La sua storia racconta la nostra identità

Antea Muratori, ultima centenaria di Pesaro nel 2025, ha compiuto 100 anni il 21 dicembre. La sua lunga vita, condivisa con una famiglia numerosa composta da 9 figli, 22 nipoti e 36 pronipoti, rappresenta un patrimonio di storia e tradizione locale. La celebrazione di ieri ha voluto rendere omaggio a questa significativa tappa, simbolo delle radici e dell’identità della comunità.

Pesaro, 29 dicembre 2025 – L'ultima centenaria che Pesaro festeggia nel 2025 si chiama Antea Muratori e può contare su una famiglia numerosissima: 9 figli, 22 nipoti e 36 pronipoti, che ieri le hanno voluto essere accanto per celebrare questo importante traguardo (gli anni compiuti il 21 dicembre, ma la festa è stata ieri). Alla grande festa ha partecipato anche il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, che ha omaggiato la centenaria con un mazzo di fiori a nome dell'Amministrazione comunale. "Tanti auguri ad Antea – ha detto il sindaco – complimenti per la splendida famiglia che hai costruito e per la vita di lavoro e dedizione che rappresenta un esempio prezioso per tutta la città".

