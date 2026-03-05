La morte di Khamenei le infiltrazioni del Mossad e i dubbi sul 7 ottobre
Negli ultimi tempi si sono susseguite notizie che coinvolgono attacchi informatici e operazioni di intelligence. Si parla di un attentato contro una figura di rilievo, attribuito a USA e Israele, dopo anni di intercettazioni e hacking di telecamere e segnali telefonici. Inoltre, si discute di possibili infiltrazioni del Mossad e di dubbi riguardo a quanto accaduto il 7 ottobre.
In 60 secondi USA e Israele hanno ucciso la Khamenei, un'operazione durata anni di hackeraggio di telecamere e segnali telefonici. Una capacità d'intelligence che non hanno avuto a Gaza.
Financial Times: “Mossad ha hackerato le telecamere di Teheran e i ripetitori di telefonia prima di uccidere Khamenei”Prima dei raid e dell’uccisione della guida suprema iraniana Ali Khamenei, il Mossad è riuscito a hackerare le telecamere del traffico della capitale...
Telecamere del traffico hackerate, così è stato ucciso Khamenei. Lo "schema di vita" del leader ricreato con l’IA dal Mossad. Il via da una spia della CiaPer chi ha visto la serie tv “Teheran”, l’esito degli attacchi all’ Iran di questi giorni sembrano un déjà vu.
Iran conferma morte Khamenei, giallo su Ahmadinejad. Esplosioni a Teheran: colpita tv di StatoL'Iran conferma la morte dell'ayatollah Ali Khamenei nell'attacco di ieri condotto da Stato Uniti e Israele. E lancia una nuova ondata di attacchi in Medio Oriente, con esplosioni segnalate in diverse ... adnkronos.com
Con la morte di Khamenei Putin vede scomparire un altro alleato…? Listen to the article - Dopo Assad e Maduro, anche la Guida suprema iraniana scompare dalla scena: il Cremlino, impegnato in Ucraina, si limita alle condoglianze e non annuncia aiuti concreti a Tehe ... liberoreporter.it
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #4marzo #Iran #IranWar #Nato #Turchia #Kuwait #Khamenei #Sanchez #Trump #DomenicoCaliendo #Terremoto #Etna #Terrafuochi #Disoccupazione #PapaLeoneXIV x.com
Dopo la morte di Ali Khamenei, il successore eletto è il figlio Mojtaba destinato a essere la nuova Guida Suprema dell’Iran. Cosa ruota intorno a questa figura Cosa può cambiare per il Paese Nello Sky Cube Stefania Pinna e Michele Cagiano, vicedirettore - facebook.com facebook