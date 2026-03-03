Financial Times | Mossad ha hackerato le telecamere di Teheran e i ripetitori di telefonia prima di uccidere Khamenei

Secondo quanto riportato dal Financial Times, prima dei raid e dell’uccisione di Ali Khamenei, il Mossad avrebbe hackerato le telecamere di sorveglianza del traffico a Teheran e i ripetitori di telefonia. Questa operazione avrebbe permesso di ottenere informazioni sulla posizione dell’ayatollah, facilitando le azioni successive. La notizia evidenzia le capacità di intelligence impiegate in questa operazione.