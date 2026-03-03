Financial Times | Mossad ha hackerato le telecamere di Teheran e i ripetitori di telefonia prima di uccidere Khamenei
Secondo quanto riportato dal Financial Times, prima dei raid e dell’uccisione di Ali Khamenei, il Mossad avrebbe hackerato le telecamere di sorveglianza del traffico a Teheran e i ripetitori di telefonia. Questa operazione avrebbe permesso di ottenere informazioni sulla posizione dell’ayatollah, facilitando le azioni successive. La notizia evidenzia le capacità di intelligence impiegate in questa operazione.
Prima dei raid e dell’uccisione della guida suprema iraniana Ali Khamenei, il Mossad è riuscito a hackerare le telecamere del traffico della capitale Teheran, facilitando così la localizzazione precisa dell’ayatollah. Lo riporta il Financial Times in un dettagliato racconto dell’operazione portata avanti da tempo dall’intelligence israeliana in preparazione dell’attacco che, oltre al leader, ha decimato i vertici della Repubblica islamica. Le telecamere erano una delle molteplici fonti di intelligence che hanno contribuito a confermare la posizione di Khamenei sabato mattina, secondo due fonti a conoscenza della vicenda per le quali c’era anche una fonte umana che riferiva agli americani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
