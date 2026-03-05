La mattina scrivo intervista a Valérie Donzelli e Bastien Bouillon | La libertà fa paura

Questa mattina abbiamo intervistato Valérie Donzelli e Bastien Bouillon, regista e attore che hanno lavorato insieme sul film tratto dal libro di Franck Courtès. Durante l'incontro hanno spiegato come è stato adattare la storia per il cinema e quali sfide hanno incontrato nel processo di trasposizione. La conversazione si è concentrata sui dettagli della lavorazione e sulle scelte fatte durante le riprese.

La regista e il suo protagonista ci parlano di come è stato portare sul grande schermo il libro di Franck Courtès. Miglior sceneggiatura a Venezia 2025. Dopo il premio alla migliore sceneggiatura a Venezia 2025 La mattina scrivo di Valérie Donzelli è arrivato in sala. Il film è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Franck Courtès, fotografo che ha abbandonato una ricca carriera come fotografo per diventare scrittore. Tra mille difficoltà, non ha abbandonato il suo sogno. Nell'opera di Donzelli il personaggio principale si chiama Paul Marquet e a interpretarlo è Bastien Bouillon. L'attore si cimenta in mille mestieri diversi, proprio come Courtès, che pur di continuare a scrivere ha fatto qualsiasi lavoro potesse permettergli di sostenersi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

