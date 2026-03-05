Questa sera, i primi dieci lettori che presenteranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20 riceveranno un biglietto omaggio per il film ‘Nouvelle Vague’. Inoltre, sarà possibile partecipare a una proiezione gratuita di ‘La mattina scrivo’. L’iniziativa mira a premiare i lettori più veloci e a promuovere la programmazione del cinema locale.

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In cartellone arriva Nouvelle vague. Il film diretto da Richard Linklater, racconta la nascita di un capolavoro che ha segnato l’inizio di una rivoluzione nel mondo del cinema: si tratta della storia di ‘Fino all’ultimo respiro’ di Jean-Luc Godard, ma anche quella della corrente cinematografica della nouvelle vague, dei suoi protagonisti, dei sogni e delle tensioni che hanno dato forma a una nuova idea di cinema. Siamo a Parigi, tra il 1959 e il 1960. Truffaut e Chabrol (Adrien Rouyard e Antoine Besson) hanno già mosso i primi passi dietro la macchina da presa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’La mattina scrivo’ e ’Nouvelle Vague’ gratis al Saffi

Brigitte Bardot: i look iconici della Nouvelle VagueIn un'epoca ancora dominata dalla rigidità, la diva francese ha imposto un’estetica nuova, spontanea, apparentemente disordinata, in cui il corpo non...

Agnès Varda e il vento della Nouvelle VagueMarzo nel segno della Nouvelle Vague, uno dei più rivoluzionari movimenti cinematografici, nato in Francia alla fine degli anni Cinquanta, promotore...

Tutto quello che riguarda Nouvelle Vague.

Temi più discussi: ’La mattina scrivo’ e ’Nouvelle Vague’ gratis al Saffi; La sposa!, Nouvelle Vague e tutti i film in arrivo dal 5 marzo; Circuito Cinema: la programmazione dal 5 all'11 marzo; ‘Nouvelle Vague’. L’onda nuova che cambiò il cinema.

La mattina scrivo, di Valérie DonzelliUn viaggio nei bassifondi del precariato efficace e riuscito, dal romanzo autobiografico del fotografo Courtés ... sentieriselvaggi.it

Circuito Cinema: la programmazione dal 5 all'11 marzoLa nuova programmazione di Circuito Cinema Venezia prevede l'arrivo di: Nouvelle Vague, La sposa!, Un bel giorno, La lezione, La mattina scrivo e Jumpers - Un salto tra gli animali Proseguimenti: Il s ... live.comune.venezia.it

Con “Nouvelle Vague” rivive la prima volta di Godard x.com

Parigi, 1959. Una cinepresa in mano e nessuna regola da seguire. #RichardLinklater ci porta sul set che ha cambiato la storia del cinema. Con il suo nuovo film “Nouvelle Vague”, il regista di Before Sunrise racconta la nascita del mito: Jean-Luc God - facebook.com facebook