Samuele Ceccarelli ha raggiunto un ottimo risultato nei 60 metri, con un tempo di 6.61 sulla pista di Stoccolma. Questo rappresenta il miglior crono degli ultimi tre anni per l’atleta, confermando il suo ritorno a livelli competitivi. Nel corso della manifestazione, Thompson è stato battuto dai britannici, evidenziando un evento di rilievo nel panorama dell’atletica indoor.

Samuele Ceccarelli è tornato su buoni livelli, correndo i 60 metri in 6.61 sulla pista di Stoccolma: si tratta del miglior riscontro cronometrico degli ultimi tre anni, da quando si espresse in 6.47 nella semifinale degli Europei poi vinti in 6.48 davanti a Marcell Jacobs in quel di Istanbul. Dopo l’apoteosi nella metropoli turca, i risultati conseguiti dal toscano non erano stati brillanti e le fatiche delle ultime stagioni sono state molteplici. L’azzurro ha ritoccato di sei centesimi lo stagionale siglato sabato scorso ad Ancona e ha chiuso al sesto posto nella finale vinta dal britannico Romell Glave (6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Samuele Ceccarelli torna a buoni livelli sui 60 metri, Thompson battuto dai britannici

