È gol o non è gol? Tira una bordata dai 40 metri ma scoppia la polemica

Durante una partita di Uganda Premier League, un giocatore ha sparato una bordata da 40 metri che sembrava un gol sicuro. Ma l’arbitro non ha dato la rete, scatenando subito una polemica tra tifosi e iscritti al campionato. La decisione ha diviso gli spettatori, che si sono divisi tra chi sostiene il gol e chi invece non ha visto la palla entrare. La partita si è trasformata in un botta e risposta tra le parti, e ora si aspetta una spiegazione ufficiale.

🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - È gol o non è gol? Tira una bordata dai 40 metri, ma... scoppia la polemica

