la guerra usa iran arriva in parlamento il governo riferisce alle camere

AGI - Rispondere alla richiesta di aiuti dei Paesi del Golfo. Con questo obiettivo il governo riferirà oggi alle Camere sull'evoluzione della situazione in Iran. Trattandosi di comunicazioni, si svolgeranno poi le votazioni sulle risoluzioni. Il testo della maggioranza, frutto di un lavoro di raccordo tra i partiti dell'alleanza e i dicasteri di Difesa ed Esteri, non dovrebbe contenere alcun accenno alle basi militari italiane, perché - è la motivazione ufficiale - non sono ancora state richieste. Saranno i ministri Tajani e Crosetto (il titolare della Difesa ieri è stato al Quirinale per un incontro con il Capo dello Stato Sergio Mattarella che poi ha visto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni) a informare le Aule di Montecitorio e palazzo Madama.

Iran, Crosetto e Tajani alle Camere si schierano con Usa e Israele come su Gaza: "Raid per difesa da minaccia imminente e permanente""I nostri connazionali nella regione sono la nostra priorità assoluta", ha detto Tajani, spiegando che sono 70mila quelli coinvolti nelle aree...

