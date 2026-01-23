La prossima settimana, il Parlamento affronta diversi temi di attualità, tra cui l’influenza delle lobby e il ruolo del personale della Pubblica Amministrazione. Si discuterà anche di questioni sociali e di sicurezza, come la violenza sulle donne e il fenomeno dell’antisemitismo. Un periodo di approfondimenti e confronti che riflette le sfide e le priorità del nostro Paese.

Roma, 23 gen (Adnkronos) - Lobby e personale della Pa. Ma anche violenza su donne e antisemitismo. Sono diversi i temi al centro dei lavori parlamentari della prossima settimana. Alla Camera si riprende lunedì 26 alle 10.30 per la discussione generale del Ddl sul personale della Pa, un collegato alla manovra, della Pdl sull'attività per la rappresentanza di interessi e della mozione a prima firma Braga sulla previdenza. Le votazioni sono in programma da martedì 27 alle 15 (e per tutta la settimana) con, al primo punto, la deliberazione sulla costituzione in giudizio della Camera in un conflitto di attribuzione sollevato dal Senato davanti alla Corte costituzionale per un procedimento in cui era coinvolto l'ex senatore Carlo Giovanardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Parlamento: dalle lobby all'antisemitismo la settimana alle Camere**

