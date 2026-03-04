I dissidenti curdi pronti a combattere contro l’Iran | Con il sostegno degli Stati Uniti

I gruppi di dissidenti curdi con sedi nel nord dell’Iraq si stanno organizzando per un possibile intervento armato contro l’Iran, in risposta all’escalation militare nella regione. Secondo fonti vicine ai gruppi, avrebbero ricevuto il sostegno degli Stati Uniti. La preparazione sembra essere finalizzata a un’azione militare oltre confine, mentre le tensioni tra le parti continuano ad aumentare.

I gruppi di dissidenti curdi iraniani con base nel nord dell’Iraq si starebbero preparando a un possibile intervento armato oltre confine contro l’ Iran, nel contesto dell’escalation militare in corso nella regione. A riferirlo sono funzionari curdi citati dall’Associated Press, secondo cui diverse milizie avrebbero iniziato a valutare un’operazione transfrontaliera qualora il conflitto dovesse intensificarsi. Secondo le stesse fonti, gli Stati Uniti avrebbero chiesto alle autorità curde irachene di sostenere questa iniziativa. I leader dei principali partiti curdi avrebbero inoltre discusso direttamente della crisi iraniana con il presidente americano Donald Trump, che avrebbe sollecitato l’apertura del confine e un appoggio militare ai gruppi dissidenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

