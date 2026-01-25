Il corteo dei 5mila Per il popolo iraniano | Noi contro il regime

Il corteo dei 5mila a Milano si svolge in solidarietà con il popolo iraniano e contro il regime di Teheran. La manifestazione riunisce persone che desiderano esprimere il proprio sostegno ai diritti e alle libertà fondamentali, evidenziando la solidarietà internazionale. Un momento di mobilitazione pacifica che sottolinea l'importanza di ascoltare le voci di chi lotta per un cambiamento.

Cinquemila persone in marcia a Milano, in solidarietà con il popolo iraniano e contro il regime di Teheran. La manifestazione organizzata ieri pomeriggio dall’associazione Italia-Iran contro la Repubblica islamica è andata in scena da porta Venezia fino a piazza della Scala: sventolate bandiere iraniane con il sole e il leone accanto a quelle di Usa e Israele. Sui cartelli, le richieste di intervento degli Stati Uniti: "Trump intervieni ora". Non solo: rivolgendosi al governo italiano e alla premier Meloni, i manifestanti chiedono la chiusura delle sedi diplomatiche della Repubblica islamica dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In piazza Ordelaffi un presidio di solidarietà con il popolo iraniano: "Servono azioni concrete contro il regime"In piazza Ordelaffi si svolge un presidio di solidarietà con il popolo iraniano, richiedendo azioni concrete contro il regime.

Manifestazioni di solidarietà al popolo iraniano a Pisa: il flash mob sotto la Torre e il corteo in centroSabato 17 gennaio, Pisa ha ospitato un flash mob sotto la Torre e un corteo nel centro, esprimendo solidarietà al popolo iraniano.

