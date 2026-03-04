L'Iran della nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei non si piega e sbugiarda Trump che è costretto a chiedere aiuto ai curdi Soltanto ieri Donald Trump ha detto che gli attacchi americani hanno “spezzato” l’Iran, ormai rimasto a corto di missili e di lanciatori. Insomma, in meno di una settimana le forze di Washington sarebbero riuscite a mettere fine alla minaccia di Teheran. Peccato che la visione ottimistica del tycoon sia stata smentita dai fatti, visto che i pasdaran non solo non si sono fermati, ma non hanno neanche ridotto più di tanto i loro attacchi. Certo, è evidente che dopo cinque giorni di bombardamenti le capacità di Teheran... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il regime iraniano non si piega e Trump chiede aiuto ai curdi per rovesciarlo

La guerra in Iran divide gli americani: secondo Reuters/Ipsos solo il 27% approva gli attacchi, mentre CNN registra il 59% di contrari. Anche nel mondo MAGA cresce la freddezza, mettendo in difficoltà Donald Trump a pochi mesi dal midterm. Si legge su #Sky facebook

Iglesias. Agli amici italiani di Trump vorrei dire: lo vedete o no che Trump ci sta portando la guerra in casa, che tutto quello che fa danno all’Europa gli va bene Alla fine chi ci guadagna è solo lui. x.com