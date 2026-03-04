Stretto di Hormuz giù del 90% il traffico delle petroliere I Pasdaran | Lo controlliamo noi

Il traffico delle petroliere nello Stretto di Hormuz è diminuito del 90 per cento. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di avere il controllo totale della zona, con un alto funzionario che ha confermato la presenza e la gestione della Marina della Repubblica Islamica nell’area. La riduzione delle navi in transito è stata segnalata da fonti ufficiali.

“Lo Stretto di Hormuz è sotto il controllo totale della Marina della Repubblica Islamica”, ha affermato Mohammad Akbarzadeh, un alto funzionario delle Guardie Rivoluzionarie. La situazione non è chiara, il “choke-point” che regola il flusso di petrolio in buona parte del mondo non sembra ancora del tutto chiuso. Intanto però il traffico delle navi che trasportano il greggio è crollato del 90%. I rischi sono troppo alti. Una portacontainer, ad esempio, è stata colpita al largo delle coste dell’Oman: si tratta del 4° attacco segnalato nell’area in 24 ore. Ecco allora che l’obiettivo principale – di Usa, Europa e persino della Cina – è di riaprire la navigazione quanto prima per evitare che l’oro nero scarseggi e il suo prezzo salga alle stelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

