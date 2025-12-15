Il 11 dicembre 2025, presso il liceo Buonarroti di Pisa, si è tenuta una lezione promossa dall’Ordine dei Farmacisti dedicata alla lotta alle dipendenze. L’iniziativa mira a sensibilizzare e coinvolgere gli studenti più giovani, offrendo strumenti di prevenzione, informazione e responsabilizzazione su un tema di grande attualità.

© Lanazione.it - Al Buonarroti una lezione dell’Ordine dei Farmacisti sulla lotta alle dipendenze

Pisa, 11 dicembre 2025 - Un percorso di prevenzione, informazione e responsabilizzazione rivolto agli studenti più giovani. È l’obiettivo del progetto realizzato dal Liceo Filippo Buonarroti di Pisa insieme all’Ordine dei Farmacisti, che nei giorni scorsi ha coinvolto tutte le classi prime in un ciclo di incontri dedicati ai rischi delle principali dipendenze. Le lezioni si sono svolte nell’Auditorium dell’istituto, dove gli esperti invitati – il presidente dell’Ordine, Enrico Morgantini, la dottoressa Stefania Bonanno e il dottor Antonio Bottari – hanno illustrato agli studenti i pericoli legati all’uso e all’abuso di alcool, tabacco, sigarette elettroniche e cannabis. Lanazione.it

