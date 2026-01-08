Legge anti-crack completata la rete sulle dipendenze

È stata conclusa la rete regionale sulle dipendenze, con l’attivazione di nove centri ad alta soglia distribuiti in tutte le province. Sono operative anche unità mobili sul territorio e un bando da quattro milioni di euro destinato al reinserimento lavorativo. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella lotta alle dipendenze, offrendo servizi più capillari e interventi mirati per supportare le persone coinvolte.

