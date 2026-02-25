All’Augusteo concerto omaggio a Morricone con la voce solista del maestro Susanna Rigacci

Mercoledì 4 marzo, alle ore 21.00 al Teatro Augusteo di Napoli, l'ensemble Le Muse diretto dal maestro Andrea Albertini ci conduce nell’universo creativo di Ennio Morricone nel concerto "Musiche da Oscar", non solo colonne sonore ma anche brani celebri del compositore. Ospite speciale della serata e straordinaria interprete, la soprano italo-svedese Susanna Rigacci, che da vent'anni interpreta nei concerti e nelle incisioni la musica del maestro. Figlia di Bruno Rigacci, direttore e compositore fiorentino, si è formata al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze per poi divenire una delle voci più conosciute al mondo. Insignita nel marzo 2020 a Modena del primo 'Buk Film Festival Award’, la soprano, ha “mirabilmente congiunto la sua voce alle note e alle immagini di pellicole che hanno fatto la storia del cinema contemporaneo”. 🔗 Leggi su 2anews.it

"Musiche da Oscar", concerto omaggio a Morricone

