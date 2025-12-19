Quella del 18 dicembre è stata decisamente una giornata fortunata per la Brianza e la Lombardia. La dea bendata infatti ha premiato la regione con la vincita di oltre 100mila euro al gioco.Le vittorie in LombardiaSerie di vittorie al 10eLotto. Nel concorso di giovedì 18 dicembre sono stati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: La dea bendata bacia la Brianza: vinti 100mila euro

Leggi anche: SuperEnalotto, la dea bendata bacia il casertano: vinti 37.940 euro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La dea bendata bacia la Brianza: vinti 54mila euro.

Cronaca. Cattolica, la dea bendata bacia via Ferrara: centrato un terno da 22.500 euro al Lotto - facebook.com facebook