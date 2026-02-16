Le ho dato solo due schiaffi si giustifica così dopo le botte alla compagna 31enne arrestato a Villaricca

A Villaricca, un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna e averle causato la fuga con il loro bambino di cinque anni. L’uomo ha cercato di giustificare le botte dicendo che le aveva dato solo due schiaffi, ma la donna ha deciso di allontanarsi insieme al figlio e si è rifugiata dai carabinieri. La donna ha raccontato di aver subito violenze durante l’aggressione.

