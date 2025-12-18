Enrico Varriale ancora a processo accuse da un'altra ex | Mi ha presa a schiaffi

Enrico Varriale si trova nuovamente sotto processo, questa volta per lesioni, dopo aver già ricevuto una condanna per stalking. Un’altra ex lo accusa di averla presa a schiaffi, alimentando l’attenzione mediatica attorno alla vicenda. La vicenda continua a suscitare discussioni, mettendo in luce le controversie che coinvolgono il noto giornalista.

Dopo una prima condanna per stalking, il giornalista Enrico Varriale sta affrontando un nuovo processo per lesioni. La vittima: “Mi ha schiaffeggiata”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

enrico varriale processo accuseEnrico Varriale ancora a processo, accuse da un’altra ex: “Mi ha presa a schiaffi” - Dopo una prima condanna per stalking, il giornalista Enrico Varriale rischia un nuovo processo per lesioni. fanpage.it

enrico varriale processo accuseEnrico Varriale accusato da una ex fidanzata: "Litigi, schiaffi e minacce di morte" - Dopo la sentenza dello scorso giugno per violenze nei confronti dell’ex compagna, per l’ex giornalista Rai si apre un altro fronte giudiziario ... corrieredellosport.it

enrico varriale processo accuseEnrico Varriale rischia una nuova condanna dopo le accuse di una seconda donna - Enrico Varriale è stato accusato di violenze da un'altra donna, rischia una seconda condanna, ecco cosa sarebbe successo secondo l'accusa ... msn.com

