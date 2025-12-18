Enrico Varriale ancora a processo accuse da un'altra ex | Mi ha presa a schiaffi
Enrico Varriale si trova nuovamente sotto processo, questa volta per lesioni, dopo aver già ricevuto una condanna per stalking. Un’altra ex lo accusa di averla presa a schiaffi, alimentando l’attenzione mediatica attorno alla vicenda. La vicenda continua a suscitare discussioni, mettendo in luce le controversie che coinvolgono il noto giornalista.
Dopo una prima condanna per stalking, il giornalista Enrico Varriale sta affrontando un nuovo processo per lesioni. La vittima: “Mi ha schiaffeggiata”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
