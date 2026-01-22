C'è il primo verdetto della F1 sul trucco del motore Mercedes | com'è andata la riunione FIA

La FIA ha tenuto una riunione per analizzare il sospetto trucco sul rapporto di compressione dei motori Mercedes e Red Bull 2026. Al momento, non sono state adottate sanzioni o divieti immediati. La questione rimane sotto osservazione, e ulteriori verifiche potrebbero essere necessarie prima di decidere eventuali provvedimenti. La situazione resta monitorata in attesa di sviluppi ufficiali.

La FIA non vieta subito il presunto trucco sul rapporto di compressione dei motori Mercedes e Red Bull 2026. Ferrari, Audi e Honda chiedono chiarezza: cosa si sono detti al summit.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Mercedes e Red Bull potranno usare il trucco al motore nella F1 2026: c’è il via libera della FIA L’Audi di Binotto guida il fronte con Ferrari e Honda sul trucco del motore Mercedes: ultimatum alla FIAAudi, sotto la guida di Binotto, si schiera con Ferrari e Honda nella contestazione rivolta alla FIA riguardo alle presunte pratiche adottate dal motore Mercedes 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. TROVATO IL FUNZIONAMENTO DEL TRUCCO MERCEDES! FIA APPROVA e non dice NIENTE! Scandalo in F1! Argomenti discussi: Lupi, c'è il primo accordo: abbattimenti ma con cautela; Tasse più contestate, nel 2025 in testa la Tari: superate Irpef e Imu; L’Assemblea approva il programma triennale sulla formazione professionale: 16mila gli iscritti; Bergamo, la ricerca sui ragazzi: per 6 su 10 il denaro è il primo valore, al 59% non interessa la religione. Il luogo più frequentato è la strada, poi l'oratorio. C'è il primo appello del 'semestre filtro' per MedicinaArriva oggi 20 novembre 2025, il primo appello per il cosiddetto semestre filtro di Medicina dopo la riforma dell'accesso alla facoltà. Il secondo appello è fissato il 10 dicembre. Le iscrizioni sono ... ansa.it Guide turistiche, il primo esame nazionale si rivela un ostacolo altissimo: solo 230 idonei su oltre 12 milaDopo 13 anni di stallo, il primo bando nazionale per guide turistiche promuove meno dell’1% dei candidati iniziali (quasi 30 mila). Numeri, ricorsi e proteste riaprono il dibattito su accesso alla pro ... corriere.it Il primo commento del Sindaco di Gravina Fedele Lagreca dopo il verdetto. Attraverso un post sui canali social, il primo cittadino esprime tutto l'entusiasmo per questo primo traguardo: "È con grandissima felicità e immenso orgoglio che voglio annunciarvi che - facebook.com facebook Ricordate la sentenza di primo grado di un giudice civile di Firenze che nel 2023 aveva condannato il Fatto quotidiano e il sottoscritto a risarcire oltre 80 mila euro a Matteo Renzi per alcuni articoli ritenuti diffamatori, cioè perché - fra l'altro - l'avevo chiamato "b x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.