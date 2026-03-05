A Montecitorio, i ministri degli Esteri e della Difesa hanno tenuto un'informativa sulla crisi in Medio Oriente. Durante l'incontro, Tajani e Crosetto hanno annunciato il supporto italiano alla difesa aerea per i paesi del Golfo. La discussione ha coinvolto i rappresentanti delle commissioni parlamentari, mentre si sono susseguite domande e chiarimenti sulla posizione italiana in merito alla situazione nella regione.

Nella risoluzione della maggioranza si apre agli aiuti. Pd, M5s e Avs seguono Sanchez: no all'utilizzo delle basi americane in Italia Inizia da Montecitorio l'informativa dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla crisi in Medio Oriente. Le comunicazioni servono a spiegare le mosse dell'Italia davanti alla crisi internazionale iniziata con l'attacco di Usa e Israele all'Iran e la reazione indiscriminata contro diversi paese di Teheran. In particolare i paesi arabi del golfo alla quale l'Italia potrà fornire aiuti difensivi. Lo prevede il testo della risoluzione di maggioranza che sarà votata dopo le comunicazioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La diretta di Crosetto e Tajani a Montecitorio: sì alla difesa aerea per i paesi del Golfo

Leggi anche: Attacco all’Iran, Meloni: “L’Italia invierà aiuti ai Paesi del Golfo per la difesa aerea”

Leggi anche: Meloni: "Inviamo aiuti ai Paesi del Golfo per la difesa aerea, ma non siamo in guerra"

Tutto quello che riguarda La diretta di Crosetto e Tajani a....

Temi più discussi: Iran, audizione di Tajani e Crosetto sulla crisi nel Golfo Persico; Iran, Tajani alle commissioni: Primo charter con italiani in arrivo stasera a Fiumicino; Il caso Crosetto a Dubai e i protocolli di sicurezza non seguiti per le missioni del ministro; Crosetto: Io a Dubai? C'erano i miei figli, avrò sbagliato da ministro. Chiedo scusa. Tajani: Usa e Israele hanno deciso attacchi in autonomia e riservatezza. Inaccettabili le rappresaglie sugli altri Paesi.

Iran, le comunicazioni di Tajani e Crosetto in aula con risoluzioni e votoÈ iniziata alla Camera una riunione della maggioranza per rifinire la risoluzione sull'Iran che sarà messa in votazione dopo le comunicazioni dei ministri della Difesa e degli Esteri, Guido Crosetto ... repubblica.it

La diretta video dei ministri Tajani e Crosetto sulla crisi in Iran e Medio OrientePer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it

Crosetto imbarazza Mantovano. Sul caso Dubai mistero infinito x.com

Per Alfredo Mantovano, quella di Crosetto a Dubai è stata solo una vacanza. La versione del ministro della Difesa, ossia di un viaggio misto tra impegni istituzionali e ferie, è come se non sia stata accolta dal sottosegretario con delega ai Servizi. Certamente n - facebook.com facebook