La denuncia del togato Csm | Scuola di magistratura nelle mani delle correnti

Un giudice del Consiglio superiore della magistratura ha denunciato che la scuola di magistratura è controllata dalle correnti. Questa istituzione, che dovrebbe formare e aggiornare i magistrati, sembra essere influenzata da gruppi interni. La critica si concentra sul fatto che la gestione non sarebbe imparziale, mettendo in discussione il ruolo di formazione che dovrebbe svolgere.

La denuncia di Mirenda: "Componenti scelti col manuale Cencelli". Sullo sfondo la riconferma della presidente Dovrebbe essere la fucina dei magistrati, il centro di formazione in grado di garantire l'aggiornamento costante e la crescita professionale dei giudici e dei pubblici ministeri. Invece la Scuola superiore della Magistratura è diventata un centro di potere delle correnti, che nella splendida villa di Scandicci arruolano nelle loro file i giovani colleghi: e proprio per questo il controllo della Scuola è merce di scambio negli accordi di spartizione all'interno del Csm. È questa la denuncia di Andrea Mirenda (nella foto),...

La grottesca deriva delle correnti del Csm raccontata dall’interno: «Lottizzati pure autisti e signore delle pulizie»Un «potere così forte» da investire «non solo i componenti del Csm, e in modo particolare i togati, ma l’intero ambiente che lavorava intorno a...

