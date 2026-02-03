Il Csm e l' unanimità che smaschera gli inciuci delle correnti È guerra fra magistrati

La tensione tra i magistrati esplode di nuovo, con uno scontro aperto tra le correnti. Il Csm si riunisce e approva all’unanimità decisioni che smascherano le manovre di potere dietro le quinte. Intanto, torna a far parlare di sé Luca Palamara, ex presidente dell’Anm, che chiede di tornare in libertà, criticando duramente le recenti vicende e le decisioni prese. La situazione resta calda e le polemiche non si placano.

Ridateci Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati ed inarrivabile zar delle nomine al Consiglio superiore della magistratura prima di essere radiato. C'è un dato infatti che il Csm continua a esibire come prova di virtù e che invece rappresenta la più solida evidenza del vizio che dice di aver superato: «L'unanimità» del Plenum quando si tratta di votare le nomine dei procuratori e dei presidenti di tribunale. Non è un paradosso retorico, è un fatto politico. E come tale andrebbe finalmente chiamato per nome. A mettere il dito nella piaga non è stato un esponente di centrodestra «ostile» ai magistrati ma il giudice Andrea Mirenda, attuale componente del Csm.

