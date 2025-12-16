La grottesca deriva delle correnti del Csm raccontata dall’interno | Lottizzati pure autisti e signore delle pulizie

L'articolo esplora il lato nascosto e spesso sconosciuto del Csm, svelando come il potere si estenda ben oltre i componenti ufficiali. Attraverso testimonianze e ricostruzioni, si approfondisce una realtà grottesca in cui anche autisti e signore delle pulizie vengono coinvolti in un sistema di influenze e lottizzazioni.

Un «potere così forte» da investire « non solo i componenti del Csm, e in modo particolare i togati, ma l'intero ambiente che lavorava intorno a loro», dagli autisti alle signore delle pulizie. È uno spaccato sconcertante quello descritto da Nicolò Zanon, docente di Diritto costituzionale all'università degli Studi di Milano, già giudice costituzionale e membro laico del Csm dal 2010 al 2014, a proposito delle correnti interne a Palazzo dei Marescialli. Un microcosmo con le sue regole non scritte, fatte di lottizzazione e amichettismo degni di altre epoche, che Zanon, membro del comitato della Fondazione Einaudi per il sì al referendum, ha svelato ad Atreju e sul quale ora torna con un'intervista a Libero.

