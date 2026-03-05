Iran come ‘Call of Duty’ Casa Bianca unisce immagini raid a videogioco | bufera social

Oggi la Casa Bianca ha condiviso un video su X che unisce immagini di raid in Iran con scene tratte dal videogioco 'Call of Duty'. Il montaggio ha suscitato una vasta reazione sui social media, con molti utenti che hanno commentato diverse opinioni sulla scelta delle immagini. La pubblicazione ha generato un acceso dibattito tra chi critica e chi difende la modalità di rappresentazione.

(Adnkronos) – L'Iran come 'Call of Duty'. Sta provocando un'ondata di proteste sui social il video postato oggi, giovedì 5 marzo, sull'account X della Casa Bianca con un montaggio di immagini dei raid in Iran alternate con quelle prese dal videogame 'Call of Duty'. Il video di un minuto ha ottenuto oltre 30 milioni di.