La canzone più brutta della storia di Sanremo | Cazzullo stronca Sal da Vinci e scoppia la nuova polemica anti-napoletana

Un commento pubblicato online ha definito “la canzone più brutta della storia di Sanremo” una performance di Sal da Vinci, scatenando una nuova discussione sulla rappresentazione della cultura napoletana nel contesto del festival. La polemica si aggiunge a un precedente confronto tra opinioni sulla gara e la sua influenza sulle percezioni regionali, trasformando la risonanza della kermesse in un motivo di scontro sui stereotipi e le identità locali.

