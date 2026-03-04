Canzone brutta colonna sonora di un matrimonio della camorra | Cazzullo stronca Sal Da Vinci i social si infiammano

Ad Aldo Cazzullo non è piaciuta la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, definendola una “colonna sonora di un matrimonio della camorra”. La sua critica ha suscitato reazioni sui social, dove si sono scatenate discussioni e commenti contrastanti. La polemica ha attirato l’attenzione su uno dei brani più discussi di questa edizione del festival.

Per il giornalista piemontese è "la canzone più brutta della storia di Sanremo, a essere generosi una canzone di Checco Zalone" Ad Aldo Cazzullo "Per sempre sì" di Sal Da Vinci, la canzone che ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo, non è proprio piaciuta. Il giornalista piemontese, che su La7 conduce "Una giornata particolare", sulle pagine del Corriere della Sera, senza giri di parole, ha definito il brano vincitore "la canzone più brutta della storia del Festival". Per Cazzullo "Per sempre sì" è "banale e scontata". In un passaggio del suo intervento, quello più discusso, aggiunge che "potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, o a essere generosi una canzone di Checco Zalone".