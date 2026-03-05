Il ministro ha annunciato che la realizzazione della bretella stradale tra Capriolo e Sarnico è considerata una priorità. L’opera prevede la costruzione di un ponte sull’Oglio, che si svilupperà accanto alla passante di Paratico. Questa infrastruttura mira a migliorare la viabilità nella zona, collegando direttamente le due località e attraversando il fiume con una nuova struttura.

La tanto auspicata bretella stradale Capriolo-Sarnico potrebbe presto diventare una realtà. Nell’infrastruttura è compreso un ponte che supererà l’Oglio e che passerà a fianco della passante fluviale di Paratico. I fondi potrebbero arrivare nel giro di poco, almeno quelli per la progettazione: ovvero circa 4 milioni di euro. Parola del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Matteo Salvini che martedì sera ha incontrato il sindaco di Capriolo e una folta delegazione di altri primi cittadini del territorio. "Questa strada di cui si parla dagli anni ’60 e che negli anni è stata pensata e ridisegnata verrà inserita come priorità nel contratto di programma Anas – spiega il Ministro Matteo Salvini – poi mi impegno a trovare i soldi a bilancio, si parla di circa 150 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La bretella e il ponte sull’Oglio . Il ministro: "Sono priorità"

Il ministro Salvini in visita a Furci: "Serve tagliare la burocrazia velocemente. I fondi ci sono e non sono quelli del Ponte"«Dal mio sopralluogo emerge la necessità di fare in fretta, tutti i sindaci, tecnici e gli imprenditori mi chiedono soldi, abbiamo messo 100 milioni...

Bretella Cisterna-Valmontone, il ministro Salvini a Latina per presentare l'avvio dei lavoriPresenti il 4 marzo anche il presidente della Regione, Rocca, e il commissario straordinario per la realizzazione dell'opera, Mallamo Il ministro...

Una selezione di notizie su La bretella e il ponte sull'Oglio Il....

Temi più discussi: La bretella e il ponte sull’Oglio . Il ministro: Sono priorità; Tappa a Capriolo e Palazzolo sull'Oglio del ministro Salvini; La bretella Capriolo-Sarnico diventa realtà. Parola del ministro Matteo Salvini.

La bretella e il ponte sull’Oglio . Il ministro: Sono prioritàLa tanto auspicata bretella stradale Capriolo-Sarnico potrebbe presto diventare una realtà. Nell’infrastruttura è compreso un ponte che supererà ... ilgiorno.it

La bretella Capriolo-Sarnico diventa realtà. Parola del ministro Matteo SalviniQuesta strada di cui si parla dagli anni ‘60 e che negli anni è stata pensata e ridisegnata ora la portiamo e inseriamo come priorità nel contratto di programma Anas. Poi mi impegno a trovare i soldi ... ilgiorno.it

Dentro la torre civica di Palazzolo sull'Oglio - facebook.com facebook

Un pensiero al giorno a Padre Dall'Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie #PadreDallOglio @paolodelusa x.com