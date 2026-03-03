Bretella Cisterna-Valmontone il ministro Salvini a Latina per presentare l' avvio dei lavori

Il ministro delle Infrastrutture e trasporti sarà mercoledì 4 marzo a Latina, presso il Teatro Comunale D’Annunzio, per annunciare l'inizio dei lavori sulla bretella Cisterna-Valmontone. La visita si concentra sulla presentazione delle fasi iniziali dell’intervento, senza dettagli su tempi o modalità. L’evento coinvolge le autorità locali e i rappresentanti delle imprese incaricate dei lavori.

Il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, sarà mercoledì 4 marzo a Latina, presso il Teatro Comunale D'Annunzio, per presentare l'avvio dei lavori della bretella Cisterna-Valmontone. L'evento inizierà alle ore 11, e vedrà la partecipazione del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e del commissario straordinario per l'opera, Antonio Mallamo. Nel corso della manifestazione saranno illustrati i passaggi che porteranno all'apertura dei cantieri e relativi tempi di realizzazione, a partire dalle gare, dall'affidamento dei cantieri e modalità di realizzazione.

Al via la bretella Cisterna-Valmontone. Salvini: "È strategica per il Lazio"

Cisterna - Valmontone, primi passi verso l'avvio concreto dei lavori. L'infrastruttura, del valore di ben 25,6 milioni di euro, è stata inclusa tra gli interventi chiave complementari al grande progetto Roma-Latina

Salvini a Latina per la Bretella Cisterna-Valmontone: via ai bandi ma esplode la protesta dei comitati

Le infrastrutture nei piani della Lega: gli impegni per Roma-Latina e Cisterna-Valmontone. Le opere al centro dell'assemblea regionale del partito alla presenza anche del segretario Matteo Salvini. L'annuncio: Nei prossimi giorni il via alle gare per la bretella

