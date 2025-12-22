Calciomercato Inter sogno Konaté a zero! La bomba di QS | e occhio al futuro di Bastoni!

Inter News 24 Le ultime sulle mosse dei nerazzurri. L’agenda dei dirigenti dell’ Inter è fitta di impegni e il capitolo “difesa” è cerchiato in rosso. La strategia di Viale della Liberazione guarda al futuro prossimo, specificamente all’estate 2026, data che segnerà verosimilmente la fine di un’era per la retroguardia milanese. I contratti dei due senatori del reparto, l’esperto centrale Francesco Acerbi e il tattico olandese Stefan De Vrij, andranno in scadenza naturale, imponendo un restyling profondo e di qualità assoluta per mantenere alta la competitività della rosa a disposizione del tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

