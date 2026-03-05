Koltès a Fano | un grido contro la solitudine moderna

Venerdì 6 marzo alle 21, al Teatro della Fortuna di Fano, si terrà una rappresentazione di Bernard-Marie Koltès. La serata vedrà l’attore recitare un monologo che trasmette un messaggio forte contro la solitudine moderna, trasformando una notte di pioggia in un momento di intenso dialogo verbale. L’evento coinvolge il pubblico in un’esperienza che si svolge interamente sul palco.

La parola di Bernard-Marie Koltès prende vita venerdì 6 marzo alle ore 21 presso il Teatro della Fortuna di Fano, trasformando una notte di pioggia in un flusso verbale ininterrotto. L'unico interprete sul palco sarà Diego Parlanti, che incarna un uomo senza nome in un dialogo febbrile con uno spettatore invisibile o un sconosciuto incontrato per strada. Questo evento segna l'arrivo dello spettacolo La notte poco prima delle foreste nella rassegna TeatrOltre, portando un testo scritto alla fine degli anni Settanta che risuona con sorprendente attualità nel 2026. La produzione è curata dalla Fondazione Teatro della Fortuna e vede la collaborazione dell'Accademia Teatro della Fortuna, creando un ponte tra arte e formazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

“Foresto”, porta in scena un incontro tra lingue: francese, italiano e dialetto. Tra LIS e musica elettronica. Un attore, un performer LIS e un musicista danno vita a una creazione ibrida dove le differenze convivono. Le differenze attraversano la scrittura di Koltès - facebook.com facebook