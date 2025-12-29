Crisi e solitudine il patto tra il Papa e i primi cittadini Funaro | Ascoltiamo il grido dei poveri

In un incontro tra il Papa e i rappresentanti dei primi cittadini, tra cui la sindaca di Firenze, Sara Funaro, si è discusso di crisi e solitudine. Il focus è stato sull’ascolto delle esigenze delle comunità più vulnerabili, con un richiamo a prestare attenzione al grido dei poveri. Un momento di confronto che sottolinea l’importanza di un dialogo aperto tra istituzioni religiose e amministrative per affrontare le sfide sociali attuali.

FIRENZE – La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha partecipato oggi (29 dicembre) all’udienza concessa da Papa Leone XIV alla delegazione dell’Anci. Un momento di confronto alto, dove la politica ha incrociato la spiritualità e l’impegno civile. Il messaggio del Pontefice è stato netto. Ha chiesto ai sindaci di non chiudere gli occhi. Di non restare indifferenti davanti alle grandi fratture del nostro tempo. “Il Papa ci ha ricordato le sfide che ci vedono in prima linea”, ha raccontato la sindaca. L’elenco è doloroso e reale: la crisi demografica che svuota le culle, la solitudine che attanaglia gli anziani, l’inquinamento, le famiglie in affanno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Giubileo dei Poveri, Papa Leone: "I Capi di Stato ascoltino il grido dei più poveri" Leggi anche: Papa Leone a Beirut “Ascoltare il grido dei poveri” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vaticano, il Papa agli amministratori dell'Anci: "La politica promuova la pace sociale" - "La crisi demografica e le fatiche delle famiglie e dei giovani", "la solitudine degli anziani", "il grido silenzioso dei ... msn.com

