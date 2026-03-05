Klæbo a caccia del record | sei vittorie per superare Bjørden in Coppa del Mondo

Klæbo punta a ottenere la settima vittoria nelle gare di Coppa del Mondo, cercando di superare il record di Bjørden. La stagione 2025-26 si sta avvicinando alla fase finale, con la classifica delle vittorie individuali nelle discipline olimpiche invernali ancora aperta. L’atleta si prepara a sfidare i rivali nelle prossime competizioni.

La fase conclusiva della stagione 2025-26 propone una verifica sul vertice della classifica delle vittorie individuali nelle discipline olimpiche invernali. Attualmente guida la graduatoria la fondista norvegese Marit Bjørgen, con 114 successi, creando una cornice di grande spettacolo e tensione competitiva. Tre nomi emergono come potenziali protagonisti in grado di impattare l’esito finale: Johannes Høsflot Klæbo, Mikaela Shiffrin e la stessa Bjørgen, ormai affine a un primato storico ma sfidabile da chi sta inseguendo. Il contesto è particolarmente aperto, con margini ridotti e una stagione ancora piena di appuntamenti decisivi. La leadership attuale è occupata da Bjørgen, ferma a quota 114, ma il confronto si concentra su due fuoriclasse capaci di colmare il gap. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Sci di fondo, per Klæbo comincia la “Missione GOAT”. Mancano sei vittorie per superare Bjørgen in Coppa del MondoSono due i fuoriclasse in grado di superare la fenomenale scandinava, in quella che va considerata una vera e propria sfida tra titani.

