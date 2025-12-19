Pio Esposito alla caccia del ‘Grande Slom’ un gol in Supercoppa Italiana per superare l’ennesimo record!

Pio Esposito si prepara a sfidare se stesso con un obiettivo ambizioso: segnare il ‘Grande Slom’ in Supercoppa Italiana. Un gesto che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera e consolidare il suo nome tra i grandi. La sua determinazione è alle stelle, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi e a superare ogni limite. La sfida è lanciata, il pubblico aspetta con entusiasmo.

La missione per l'attaccante. La semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna non rappresenta solo un crocevia fondamentale per le ambizioni di trofeo dell'Inter, ma anche una suggestiva sfida personale per Francesco Pio Esposito. Il talentuoso centravanti classe 2005, rientrato alla base per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Cristian Chivu, ha messo nel mirino un record statistico di grande prestigio. Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, il giovane bomber della Nazionale Under 21 ha già timbrato il cartellino in tutte le competizioni disputate finora con la maglia della Beneamata: ha esultato nel Mondiale per Club, in Serie A, in Coppa Italia e persino nella prestigiosa vetrina della Champions League.

