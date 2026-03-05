Sci di fondo per Klæbo comincia la Missione GOAT Mancano sei vittorie per superare Bjørgen in Coppa del Mondo

L'atleta di sci di fondo sta entrando nella fase decisiva della stagione 2025-26, con sei vittorie ancora da conquistare per superare il record di Bjørgen in Coppa del Mondo. La sua “Missione GOAT” si sta avvicinando alla conclusione, e il pubblico segue con attenzione ogni sua gara, mentre si avvicina alla soglia di un nuovo traguardo storico.

Sono due i fuoriclasse in grado di superare la fenomenale scandinava, in quella che va considerata una vera e propria sfida tra titani. Bjørgen, apparentemente irraggiungibile solo qualche anno orsono, è invece stata quasi raggiunta dal connazionale Johannes Høsflot Klæbo, a sua volta appartenente all’ambito di sci fondo, e dalla statunitense Mikaela Shiffrin, stella dello sci alpino. Klæbo, a oggi, è a 109 vittorie. Shiffrin ne ha invece assommata una di meno (108). Alla luce del calendario, è evidente come JHK potrebbe compiere il sorpasso già entro il termine dell’inverno corrente. Il ventinovenne di Trondheim ha a disposizione 7 gare per provare a diventare l’atleta più vincente di sempre nell’ambito degli sport olimpici invernali. 🔗 Leggi su Oasport.it

