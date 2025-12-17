F1 Kimi Antonelli | La nuova macchina sembra promettente Sarebbe bello lottare per il Mondiale
Kimi Antonelli, protagonista della serata di gala di Autosprint a Imola, ha espresso entusiasmo per la nuova monoposto, definendola promettente. Con ambizioni di lottare per il Mondiale, il giovane talento si presenta come uno dei nomi da seguire nel panorama della Formula 1.
Kimi Antonelli era il protagonista più atteso alla serata di gala organizzata da Autosprint a Imola per la consegna dei Caschi d’Oro 2025. Il giovane bolognese è reduce dalla sua prima stagione in Formula Uno, che lo ha visto arrivare settimo nel campionato piloti collezionando ben tre piazzamenti sul podio ma perdendo il confronto diretto in Mercedes con l’esperto compagno di squadra George Russell. “ È stata abbastanza positiva, si poteva far meglio. Nonostante il periodo europeo molto brutto, sono riuscito ad uscire da quel loop negativo e questo mi ha fatto crescere moltissimo come persona e come pilota. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: F1, Kimi Antonelli: “Buone sensazioni in macchina, stavo facendo un ottimo giro prima della bandiera rossa”
Leggi anche: F1, Antonelli sulle orme di Hamilton. Il ‘Sorpasso’ nel Mondiale sarebbe una vittoria per Kimi e Mercedes
Kimi Antonelli Sets The Fastest Lap 2025 Japanese Grand Prix DHL
F1, Kimi Antonelli: “La nuova macchina sembra promettente. Sarebbe bello lottare per il Mondiale” - Kimi Antonelli era il protagonista più atteso alla serata di gala organizzata da Autosprint a Imola per la consegna dei Caschi d'Oro 2025. oasport.it
Kimi Antonelli racconta il periodo più buio nella F1 2025: da “Verstappen in Mercedes” al “tunnel” di Las Vegas - Il rookie Mercedes racconta il momento più difficile del 2025: il calo estivo, le voci su Max Verstappen, la ... fanpage.it
Autosprint. . Andrea Kimi Antonelli ai nostri microfoni ai Caschi d'Oro #f1 #caschidoro #autosprint - facebook.com facebook
F1, Kimi Antonelli a Sky: "Ferrari Magari in futuro, sono contento in Mercedes" #SkyMotori #F1 #Formula1 #KimiAntonelli x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.