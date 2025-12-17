F1 Kimi Antonelli | La nuova macchina sembra promettente Sarebbe bello lottare per il Mondiale

Kimi Antonelli, protagonista della serata di gala di Autosprint a Imola, ha espresso entusiasmo per la nuova monoposto, definendola promettente. Con ambizioni di lottare per il Mondiale, il giovane talento si presenta come uno dei nomi da seguire nel panorama della Formula 1.

Kimi Antonelli era il protagonista più atteso alla serata di gala organizzata da Autosprint a Imola per la consegna dei Caschi d’Oro 2025. Il giovane bolognese è reduce dalla sua prima stagione in Formula Uno, che lo ha visto arrivare settimo nel campionato piloti collezionando ben tre piazzamenti sul podio ma perdendo il confronto diretto in Mercedes con l’esperto compagno di squadra George Russell. “ È stata abbastanza positiva, si poteva far meglio. Nonostante il periodo europeo molto brutto, sono riuscito ad uscire da quel loop negativo e questo mi ha fatto crescere moltissimo come persona e come pilota. 🔗 Leggi su Oasport.it

