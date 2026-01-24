Khaby Lame, noto influencer italiano e tra le personalità più seguite sui social, ha annunciato la vendita della propria società per 975 milioni di euro. Contestualmente, ha sviluppato un “gemello digitale” utilizzando l’intelligenza artificiale, aprendo nuove prospettive nel campo della tecnologia e dei contenuti digitali. Questa operazione segna un passo importante nella sua carriera, combinando successo imprenditoriale e innovazione tecnologica.

Khaby Lame, il tiktoker italiano più seguito al mondo, ha venduto la sua società per 975 milioni di euro. A soli 25 anni, il creator ha ceduto la maggior parte delle quote aprendo le porte a un nuovo progetto, ovvero la creazione di un avatar digitale con intelligenza artificiale basato su di lui. L’accordo concede infatti ai compratori l’autorizzazione a utilizzare i dati biometrici di Khaby – volto, voce e movimenti – per creare un clone digitale che potrà condurre dirette streaming, vendere prodotti, parlare più lingue contemporaneamente e operare 24 ore su 24 al posto suo, senza limiti fisici. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Khaby Lame vende la sua società e crea il suo “gemello digitale” con l’AI

Leggi anche: Khaby Lame nominato ambasciatore dell’UNWTO

