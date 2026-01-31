Khaby Lame e il suo gemello digitale scatenano un vero terremoto nel mondo dei creator. La società che si occupa dei suoi diritti commerciali ha appena concluso una maxi-operazione, uno scambio di azioni che ha sollevato molte polemiche. La notizia ha fatto discutere gli addetti ai lavori e i fan, perché cambia le carte in tavola nel panorama dei social media.

Ha fatto molto discutere la maxi-operazione (uno scambio di azioni più che un esborso di denaro) legata alla società che gestisce i diritti commerciali di Khaby Lame, il tiktoker italiano di origini senegalesi più seguito nel mondo, con oltre 160 milioni di follower. La novità interessante è che non si tratterebbe di monetizzare i singoli contenuti postati dall’influencer, ma di trasferire il controllo di un ecosistema che ruota attorno alla sua riconoscibilità. Un fenomeno raro per ampiezza, una forma di intrattenimento che funziona globalmente. Usando tecnologie basate sull’ intelligenza artificiale, ci si approprierebbe dei dati biometrici di Khaby per creare un digital twin, cioè un suo gemello virtuale capace di replicare voce, mimica ed espressioni facciali, creando contenuti senza limiti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Khaby Lame e il suo gemello digitale mandano in subbuglio la creator economy

Khaby Lame, noto influencer italiano e tra le personalità più seguite sui social, ha annunciato la vendita della propria società per 975 milioni di euro.

Khaby Lame ha annunciato la cessione del 49% della sua società a Rich Sparkle Holdings Limited, valorizzandola a 975 milioni di euro.

