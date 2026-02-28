La Juventus ha già effettuato un passo nel trasferimento di Goretzka, centrocampista tedesco, secondo quanto filtrato da Torino. La società bianconera sembra aver preso una decisione riguardo alla trattativa, anche se non ci sono conferme ufficiali e tutto resta da verificare. Al momento, le fonti indicano che si tratta di una mossa già compiuta, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Goretzka alla Juve: la società bianconera ha già fatto una mossa per il centrocampista tedesco, ma al momento filtra questa sensazione da Torino. La Juve guarda al futuro e inizia a tessere la tela per il mercato estivo, puntando i fari sulla Bundesliga. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club bianconero ha effettuato una chiamata esplorativa all’inizio di gennaio per raccogliere informazioni su Leon Goretzka. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’interesse non era rivolto alla sessione invernale, ma a un’operazione da concretizzare a giugno. Durante il mercato di riparazione, infatti, l’ Atletico Madrid era andato molto vicino all’acquisto, ma il tecnico Vincent Kompany ha trattenuto il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goretzka alla Juve: la società bianconera ha già fatto la mossa, ma al momento filtra questa sensazione

