stavolta keir starmer ha rischiato davvero

Keir Starmer ha rischiato grosso questa volta. La crisi politica in Gran Bretagna si è fatta sentire forte, con il primo ministro che ha attraversato un momento molto difficile. Alla fine, sembra aver evitato il peggio, almeno per ora. La pressione su di lui si intensifica e il rischio di una crisi più grave resta alto.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha superato, a fatica, la peggiore crisi in un anno e mezzo di mandato. Lo scandalo per il coinvolgimento negli “Epstein files” di Peter Mandelson, un pezzo grosso del Partito Laburista, in questi giorni ha rischiato seriamente di costargli l’incarico, portando allo scoperto divisioni nel partito e trame per sostituirlo. Questi piani sono rientrati principalmente per mancanza di alternative, cioè per ragioni di tempismo e perché non c’erano candidati forti pronti a sostituirlo come primo ministro. Hanno però indebolito Starmer e delegittimato la sua leadership: l’impressione è che l’abbia scampata temporaneamente, e che le tensioni riaffioreranno presto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il direttivo dei Labour britannici ha deciso di non consentire ad Andy Burnham di candidarsi in un’elezione suppletiva, su richiesta del leader del partito, Keir Starmer.

