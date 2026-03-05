Il premio Kaleidos compie vent’anni e si focalizza sulle donne, dedicando il riconoscimento alle artiste Paola e Lucia Molin, scomparse prematuramente. La manifestazione celebra le loro passioni e capacità creative attraverso esposizioni di opere e manufatti. Ogni anno il premio si propone di mantenere vivo il ricordo delle due artiste, rafforzando il legame tra il loro lavoro e nuove iniziative artistiche.

Vent'anni di un Premio che racconta di donne. Per ricordare due giovani artiste, Paola e Lucia Molin, la cui passione e creatività restano come testimonianza tangibile in opere e manufatti, ma anche, e soprattutto, come un'eredità da portare avanti per testimoniare e sostenere, di volta in volta, il lavoro di donne, di artiste; mettendo in luce lo spazio che pian piano per loro si allarga, lasciando intravvedere un infinito in cui possiamo perderci e ritrovarci. Dopo due anni torna, come consuetudine, il Premio Molin per presentare due artiste che con tecniche, stili e sentire diversi ma con alcune affinità raccontano di se stesse: donne, di arte, di persone, e di luoghi .

Kaleidos - Premio Paola e Lucia Molin XXI edizioneDal 4 dicembre 2025 al 12 aprile 2026 la Fondazione Alberto Peruzzo presenta Qui e Ora. Due collezioni nello spirito del tempo. A Piove di Sacco (PD) dal 6 dicembre 2025 esposta la fotografia d’autore ... itinerarinellarte.it

