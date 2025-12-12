Premio ‘Cavesi nel Mondo’ a Paola Mercogliano

La Commissione di Assegnazione del Premio “Cavesi nel Mondo 2025” si è riunita ieri a Palazzo di Città per discutere e scegliere il destinatario di questa prestigiosa onorificenza. L'incontro ha visto la partecipazione delle autorità cittadine, con l'obiettivo di riconoscere l’eccellenza e il talento dei cittadini civesi nel mondo.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è riunito ieri, a Palazzo di Città, la Commissione di Assegnazione del Premio "Cavesi nel Mondo 2025", costituita dal Sindaco Vincenzo Servalli, S. Ecc. Mons. Orazio Soricelli. Arcivescovo di Amalfi, Cava de' Tirreni, Dom Michele Petruzzelli, Abate della Abbazia SS. Trinità di Cava de' Tirreni, Pasquale Montuoro, Presidente del Rotary Club Cava de Tirreni e Anna Maria Mariniello, Segretario del Rotary Club. All'esame delle candidature pervenute dal Comitato di Preselezione, in relazione ai criteri del regolamento del Premio, organizzato dal Rotary Club, ed arrivato alle XIX edizione, la Commissione ha deliberato di assegnare il prestigioso riconoscimento di "Cavesi nel Mondo 2025", alla dott.