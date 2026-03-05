K?pop e modellismo a Model Expo Italy | biplani mattoncini e icone degli Anni ’80

A Veronafiere si terrà la prossima edizione di Model Expo Italy, un evento dedicato al modellismo e alla cultura pop. La manifestazione presenterà biplani, modellini di mattoncini e icone degli Anni ’80. Durante la fiera, i visitatori potranno ammirare esposizioni e installazioni che spaziano tra i vari settori del modellismo e del mondo pop. L’evento si propone di coinvolgere appassionati di tutte le età.

Model Expo Italy si prepara a trasformare Veronafiere in un grande viaggio attraverso il modellismo e l’immaginario pop contemporaneo. Sabato 7 e domenica 8 marzo la manifestazione, giunta alla sua 21ª edizione, aprirà le porte a un pubblico atteso da tutta Italia con un programma che intreccia tradizione, nuove tendenze e un forte spirito intergenerazionale. Nei quattro padiglioni dedicati, per un totale di 65mila metri quadrati, troveranno spazio tutte le principali discipline modellistiche, dalle ferrovie alle navi, dalle auto agli aerei, fino alle aree statiche e dinamiche con undici piste operative. L’ingresso sarà segnato da una grande statua di Prezzemolo, realizzata grazie alla collaborazione con Gardaland. 🔗 Leggi su Veronasera.it A Veronafiere torna Model Expo ItalyTaratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Verona si... Stranger Things: Le 5 icone degli anni ’80 presenti nella serieFin dal suo debutto, Stranger Things non è stata solo una serie TV, ma una vera e propria lettera d’amore al cinema degli anni ’80. Una selezione di notizie su Model Expo Italy. Discussioni sull' argomento Model Expo Italy 2026, due giorni tra pop culture e modellismo: arriva il grande show a Verona; Model Expo Italy 2026: a Verona il grande festival del modellismo e del gioco. Modellismo e pop culture, torna Model Expo ItalyModellismo e pop culture, torna Model Expo Italy: oltre 500 espositori e quattro padiglioni per la 21ª edizione presso Veronafiere ... giornaleadige.it Model Expo Italy 2026, Veronafiere pronta ad accogliere la grande fiera del modellismoModel Expo Italy torna a Veronafiere il 7 e l’8 marzo 2026, confermandosi uno degli appuntamenti più rilevanti in Italia per il mondo del modellismo. L’edizione di quest’anno si presenta con un layout ... p300.it E’ stato presentato questa mattina Model Expo Italy, il salone del modellismo e della cultura pop che animerà i padiglioni di Veronafiere nel finesettimana. Una manifestazione che quest’anno presenta davvero tante novità. Il servizio di Andrea Andreoli - facebook.com facebook