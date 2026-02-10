A Veronafiere torna Model Expo Italy

La fiera Model Expo Italy torna a Verona. Sabato 7 e domenica 8 marzo, gli appassionati di modellismo si riuniscono a Veronafiere per due giorni di esposizioni e gare. Gli stand mostrano ultime novità e pezzi rari, mentre i visitatori possono scoprire nuove tecniche e incontrare esperti del settore. La manifestazione si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati e le famiglie in cerca di un weekend diverso.

Verona si prepara ad accogliere Model Expo Italy sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 a Veronafiere (www.modelexpoitaly.it), manifestazione capace di rinnovarsi ad ogni edizione per restare al passo con i tempi e le ultime tendenze. Confermate tutte le aree dedicate al modellismo, come il fermodellismo, il navimodellismo, l'automodellismo, l'aeromodellismo, il modellismo statico ed un intero padiglione dedicato al modellismo dinamico con 11 piste. L'edizione 2026 presenta un layout rinnovato, per una superfice totale di oltre 65mila mq e 4 padiglioni grandi ed omogenei.

