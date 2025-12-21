Fin dal suo debutto, Stranger Things non è stata solo una serie TV, ma una vera e propria lettera d’amore al cinema degli anni ’80. Se Winona Ryder (l’indimenticabile Joyce Byers) è stata il volto simbolo della prima stagione, i fratelli Duffer hanno saputo arricchire l’universo di Hawkins coinvolgendo vere e proprie leggende del grande schermo. Non si tratta di semplici cameo, ma di tributi cinematografici che collegano il DNA della serie ai classici del passato. Scopriamo insieme le 5 star leggendarie degli anni ’80 che si sono unite al cast di Stranger Things e i ruoli iconici che le hanno rese famose. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Stranger Things: Le 5 icone degli anni ’80 presenti nella serie

Leggi anche: Stranger Things 5: le canzoni più iconiche degli anni ’80

Leggi anche: Stranger things stagione 5: ispirazione horror degli anni 80 di vecna spiegata

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Stranger Things stagione 5, l’atteso finale imperdibile sbarca su Netflix.

Stranger Things 5, come finirà tra Will e Mike? Le anticipazioni scaldano il cuore - L'attesa per il finale di Stranger Things cresce: di recente emersa un'anticipazione sul rapporto e sul legame tra due personaggi chiave della serie. serial.everyeye.it