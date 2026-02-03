Sei più forte di Pirlo Gerrard e Xavi? La risposta di Vidal è clamorosa

Arturo Vidal ha risposto a un quiz in Sudamerica, mettendo in discussione le leggende del calcio come Pirlo, Gerrard e Xavi. La sua risposta è stata sorprendente e ha fatto parlare tutti. L’ex centrocampista di Juventus e Inter ha dimostrato di avere ancora tanta grinta e personalità.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.