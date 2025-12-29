Lazio Siviglia ricorda | Gol più bello? Quello di tacco alla Fiorentina nel 2010 Matuzalem? Un po’ Pirlo e un po’ Gattuso Vi racconto Lotito…
Sebastiano Siviglia, ex difensore della Lazio, condivide ricordi e riflessioni sulla sua carriera. Ricorda il gol di tacco alla Fiorentina nel 2010 e offre uno sguardo personale su Lotito e il suo percorso nel calcio. La sua esperienza è un esempio di resilienza e dedizione, simboli di una Lazio che si distingue per impegno e carattere.
Lazio, Sebastiano Siviglia non dimentica: «Gol più bello? Quello di tacco alla Fiorentina nel 2010. Vi racconto Lotito.» La storia di Sebastiano Siviglia è un inno alla resilienza: un difensore capace di risorgere dopo ogni stop, diventando il simbolo di una Lazio “operaia” e coraggiosa. Dopo tre anni di silenzio seguiti all’esperienza di Potenza, ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Vavassori: “Sinner arrabbiato ci è piaciuto. Vi racconto perché eravamo un po’ brilli dopo la Davis”
Leggi anche: Un po' Marie Antoinette e un po' Orlando, il nuovo stile sontuoso è un manifesto di cura, lentezza e ricercatezza in un mondo che va sempre più veloce
Siviglia: Lotito chiamò alle 2 di notte: 'Aò, vieni alla Lazio?'. Diedi del cornuto a Totti, ma lui...; Laziostory | VIDEO, 23 dicembre 2007, Palermo-Lazio 2-2: insperata rimonta con Firmani e Tare; Il Real scaccia la crisi: Bellingham e Mbappé regolano il Siviglia in Diretta Streaming | IT; Luis Alberto: Dopo 3 mesi alla Lazio volevo smettere. Con Lotito ho litigato, non ci parliamo più.
Lazio, Siviglia ricorda: «Gol più bello? Quello di tacco alla Fiorentina nel 2010. Matuzalem? Un po’ Pirlo e un po’ Gattuso. Vi racconto Lotito…» - » La storia di Sebastiano Siviglia è un inno alla resilienza: un difensore capace ... calcionews24.com
Siviglia: "Quando Lotito mi chiamò alle 2 di notte e il gol che tramutò i fischi in applausi" - ', mi disse Simone ai primi di giugno. tuttomercatoweb.com
Siviglia: «La Lazio il capolavoro della mia carriera. Sulla chiamata di Lotito vi svelo una cosa» - Siviglia in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha ripercorso la sua esperienza con la Lazio svelando anche qualche aneddoto La storia di Sebastiano Siviglia è un inno alla resilienza: un ... lazionews24.com
Calcio Fanpage.it. . "Dovevamo decidere velocemente perché era una questione di 24 ore" In meno di 24 ore la vita di Luis Alberto è completamente cambiata. Dal Siviglia al Liverpool fino al sì alla Lazio che rifarebbe altre mille volte Intervista completa su Yo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.